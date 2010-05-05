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Оказание комплексных услуг по лифтам и эскалаторам в Москве и Московской области под ключ
+7 (499) 258 30 11
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У нас всегда в наличии
более 30 000 наименований запчастей и компонентов для лифтов и эскалаторов зарубежных и отечественных производителей.

Запчасти для лифтов и подъемное оборудование

  • 3 года гарантии
  • 18 национальных патентов
  • 85 лет опыта производства канатов
Перезвоним в течение 10 минут. Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы. Ответим на вопросы и расскажем подробнее о действующих акциях.
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Каталог лифтового и подъемного оборудования
Ваш надежный поставщик лифтового и подъемного оборудования
Компания «SPARTSPRO» поставляет лифтовое оборудование. Качество и время выполнения заказа являются приоритетом нашей компании, а наличие собственного склада позволяет оперативно обрабатывать поступающие запросы.

У нас всегда в наличии более 30 000 наименований запчастей и компонентов для лифтов и эскалаторов зарубежных и отечественных производителей.
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  • 60
    Квалифицированных специалистов
  • 150
    Постоянных клиентов
  • 210
    Завершённых проектов
КОМПАНИЯ "SPARTSPRO" ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ GOLDSUN - ОДНОГО ИЗ ЛИДЕРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАНАТНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВСЕМУ МИРУ

Вся поставляемая продукция прошла Российскую сертификацию, разрывное усилие канатной продукции выше у имеющихся сейчас конкурентов на рынке, данная продукция поставляется всем мировым производителям лифтов, вся продукция проходит заводские испытания по нескольким требуемыми мировыми параметрами.
SPARTSPRO

Запчасти и компоненты для лифтов и эскалаторов

Каталог лифтового и подъемного оборудования
SPARTSPRO

Услуги по обслуживанию лифтов и подъёмного оборудования

Диагностика установки (равномерность натяжения) канатов
Нарезка канатов на барабан по запросу заказчика
Доставка товара до места указанного заказчиком
Монтаж по замене стальных канатов, блоков, плоских канатов, поручня эскалатора
Диагностика каната дефектоскопом на предмет внутреннего локального повреждения сечения каната
SPARTSPRO

Популярные вопросы про лифтовое оборудование

Наши эксперты подготовили для вас ответы на самые популярные вопросы
В различных конструкциях лифтов к канату предъявляются очень разные требования. Для правильного выбора конструкции каната нужно учитывать:
  • Усталостную прочность
  • Износостойкость
  • Низкие показатели вытяжки
ПОДРОБНЕЕ >>>
SPARTSPRO

Портфолио

Индивидуальный подход к каждому клиенту как в сфере ценообразования, так и в перечне предоставляемых услуг
Spartspro - это, высококвалифицированные механики, грамотные наладчики, специалисты по ремонту и монтажу
  • Компания «Spartspro» на протяжении многих лет занимается продажей канатов, ремней, оборудования и запчастей для лифтов и эскалаторов импортного и отечественного производства в Москве и Московской области. Наша особенность — это индивидуальный подход к каждому клиенту как в сфере ценообразования, так и в перечне предоставляемых услуг.
  • Наши специалисты подберут для вас запчасти и канаты для лифтов и эскалаторов отечественного и импортного производства (Schindler, Otis, ThyssenCrupp, Kone, Kleeman, Sec, LG, Sodimas, Corona, Orona, КМЗ, ЩЛЗ и других).
  • Мы имеем собственный склад запасных частей (более 30000 наименований), что позволяет устранить проблему в максимально короткие сроки.
  • Наши специалисты по работе с запасными частями всегда помогут найти вышедшую из строя деталь, а технические специалисты произведут замену быстро и качественно.
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Наша особенность — это индивидуальный подход к каждому клиенту как в сфере ценообразования, так и в перечне предоставляемых услуг.