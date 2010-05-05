В этом случае необходимо заполнить бланк рекламации, размещённый в разделе документы и прислать нам на почту. С вами свяжется менеджер и предложит варианты решения проблемы.
Если все позиции в запросе типовые, мы отвечаем в течение 1-2 часов. Если в запросе есть позиции, требующие каких-либо уточнений, то это может растянуться вплоть до нескольких дней. У нас очень много поставщиков, многие в других часовых поясах и в других странах, некоторые довольно долго предоставляют необходимую информацию, из-за этого могут возникать задержки.