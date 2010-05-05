Каталог лифтового и подъемного оборудования

Для того, чтобы перейти на электронный документооборот сообщите ИНН вашей организации и систему ЭДО в которой вы зарегистрированы вашему менеджеру.



Мы направим вам приглашение к обмену документами, после того как вы его примете в своей системе ЭДО, мы будем направлять вам документы электронно в день отгрузки товара.



Просим подписывать документы в электронном виде, даже если у вас есть претензии по количеству или качеству товара. В случае расхождений по количеству или претензий к качеству направьте уведомление на почту или вашему менеджеру.



Партнеров находящихся в Москве и получающим товар самовывозом или с помощью курьерской доставки просим подписывать документы в момент получения товара или до этого момента.