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Оказание комплексных услуг по лифтам и эскалаторам в Москве и Московской области под ключ
+7 (499) 258 30 11
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более 30 000 наименований запчастей и компонентов для лифтов и эскалаторов зарубежных и отечественных производителей.
SPARTSPRO

Запчасти и компоненты для лифтов и эскалаторов

Каталог лифтового и подъемного оборудования
SPARTSPRO

Услуги по обслуживанию лифтов и подъёмного оборудования

Диагностика установки (равномерность натяжения) канатов
Нарезка канатов на барабан по запросу заказчика
Доставка товара до места указанного заказчиком
Монтаж по замене стальных канатов, блоков, плоских канатов, поручня эскалатора
Диагностика каната дефектоскопом на предмет внутреннего локального повреждения сечения каната
SPARTSPRO

Популярные вопросы про лифтовое оборудование

Наши эксперты подготовили для вас ответы на самые популярные вопросы
В различных конструкциях лифтов к канату предъявляются очень разные требования. Для правильного выбора конструкции каната нужно учитывать:
  • Усталостную прочность
  • Износостойкость
  • Низкие показатели вытяжки
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